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12:10 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области установлены пособия для детей-инвалидов

Право на пособие получит один из родителей в семьях со среднедушевым доходом ниже 20 тысяч рублей.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли новый законопроект, направлены на поддержку детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании 30 марта депутаты приняли проект изменений в закон «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей». Согласно законопроекту, пособие для детей-инвалидов «с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности человека» установлено в размере 7 500 рублей в месяц, со второй степенью — 4 000 рублей в месяц.

Право на пособие получит один из родителей (попечителей, опекунов, усыновителей) на каждого ребенка до 18 лет в семьях со среднедушевым доходом ниже 20 тысяч рублей.

«Как правило, в семьях, где воспитывается ребенок-инвалид со второй или третьей степенью выраженности ограничений, один из родителей вынужден не работать, — сказал председатель комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам Надир Хафизов. — Законопроект будет способствовать улучшению материального положения семей, воспитывающих детей-инвалидов».

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