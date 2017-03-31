В Нижегородской области установлены пособия для детей-инвалидов

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли новый законопроект, направлены на поддержку детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании 30 марта депутаты приняли проект изменений в закон «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей». Согласно законопроекту, пособие для детей-инвалидов «с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности человека» установлено в размере 7 500 рублей в месяц, со второй степенью — 4 000 рублей в месяц.

Право на пособие получит один из родителей (попечителей, опекунов, усыновителей) на каждого ребенка до 18 лет в семьях со среднедушевым доходом ниже 20 тысяч рублей.