В Нижегородской области установлены пособия для детей-инвалидов
Право на пособие получит один из родителей в семьях со среднедушевым доходом ниже 20 тысяч рублей.
Право на пособие получит один из родителей в семьях со среднедушевым доходом ниже 20 тысяч рублей.
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли новый законопроект, направлены на поддержку
На заседании 30 марта депутаты приняли проект изменений в закон «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей». Согласно законопроекту, пособие для
Право на пособие получит один из родителей (попечителей, опекунов, усыновителей) на каждого ребенка до 18 лет в семьях со среднедушевым доходом ниже 20 тысяч рублей.
«Как правило, в семьях, где воспитывается