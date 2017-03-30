Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор

Россия и Беларусь не смогли договориться об урегулировании газового спора по итогам переговоров премьер-министров двух стран. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам этих переговоров, пишет ТАСС.

«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Беларуси. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта», — сказал министр.

По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на сегодня он превышает 700 млн доларов.

«К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь, в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. Напомню, что на сегодня накопленный долг составляет более 700 млн долларов», — сказал министр.

Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору, добавил Новак.

«Мы отмечаем недостаточно конструктивную позицию белорусской стороны. Тем не менее переговоры продолжаются. Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной», — сказал он.