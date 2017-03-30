Трассы Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области готовы к прохождению весеннего паводка

На сегодняшний день федеральными дорожниками разработаны планы мероприятий, в рамках которых были изданы приказы и созданы комиссии для организации работ по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. За потенциально опасными участками автомобильных дорог и искусственными сооружениями закреплены сотрудники. Также дорожными службами заготовлено 18 тыс. кубометров инертных материалов, 40 кубометров пиломатериалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Кроме того, создано 60 бригад, выделено 169 единиц техники.

«Все водопропускные трубы на подведомственной сети автодорог очищены от снежно-ледяных отложений и в полном объеме готовы к прохождению паводка. На объектах дорожной инфраструктуры, где возможно подтопление, круглосуточно дежурят наши специалисты», -рассказал начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.



Информация о паводковой ситуации обрабатывается в режиме реального времени, что обеспечит оперативное реагирование при возникновении нештатных ситуаций и позволит принять необходимые меры для организации безопасного проезда. В соответствии с информацией, полученной от гидрометеорологических служб регионов, уровень паводковых вод на реках ожидается на уровне среднего показателя многолетних значений.

Всего на сети федеральных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», расположено 214 мостовых сооружений и 1690 водопропускных труб.