Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Киеве заявили о готовности управлять «больной» Россией – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
18:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

Трассы Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области готовы к прохождению весеннего паводка

(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Федерального дорожного агентства реализует комплекс мероприятий для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным дорогам Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области в период прохождения весеннего паводка.

На сегодняшний день федеральными дорожниками разработаны планы мероприятий, в рамках которых были изданы приказы и созданы комиссии для организации работ по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. За потенциально опасными участками автомобильных дорог и искусственными сооружениями закреплены сотрудники. Также дорожными службами заготовлено 18 тыс. кубометров инертных материалов, 40 кубометров пиломатериалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Кроме того, создано 60 бригад, выделено 169 единиц техники.

«Все водопропускные трубы на подведомственной сети автодорог очищены от снежно-ледяных отложений и в полном объеме готовы к прохождению паводка. На объектах дорожной инфраструктуры, где возможно подтопление, круглосуточно дежурят наши специалисты», -рассказал начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.

Информация о паводковой ситуации обрабатывается в режиме реального времени, что обеспечит оперативное реагирование при возникновении нештатных ситуаций и позволит принять необходимые меры для организации безопасного проезда. В соответствии с информацией, полученной от гидрометеорологических служб регионов, уровень паводковых вод на реках ожидается на уровне среднего показателя многолетних значений.

Всего на сети федеральных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», расположено 214 мостовых сооружений и 1690 водопропускных труб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Разработаны схемы разделения пассажиропотоков на Казань-1 в период Кубка конфедераций
Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
Россия и Белоруссия не смогли разрешить газовый спор
Песков сообщил о переносе «прямой линии» с Путиным
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Кремль: Путин уже озвучивал свою позицию по делу Сенцова
Глава правительства РФ разрешил спортсменам мельдоний
Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь