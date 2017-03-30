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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Цены на мобильную связь в Крыму планируют снизить к маю-июню

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Первые решения по снижению цен на на мобильную связь в Крыму могут быть приняты уже в течение одного-двух месяцев, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Первые решения по снижению цен на на мобильную связь в Крыму могут быть приняты уже в течение одного-двух месяцев, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

В феврале Голомолзин говорил, что ФАС ожидает до середины марта предложений от операторов связи по отмене национального и внутрисетевого роуминга. При этом на отмену первого служба рассчитывает в третьем квартале 2017 года, а внутрисетевого — во втором. Также служба рассчитывает приступить к выравниванию тарифов на роуминг в Крыму до общероссийских в конце первого или в начале второго квартала. В четверг ФАС провела совещание, на котором обсуждала отмену национального и внутрисетевого роуминга с операторами.

Голомолизин отметил, что крымские операторы связи первыми направили предложения по снижению тарифов по взаиморасчетам. «Это дало возможность для того, чтобы снизить конечные тарифы для абонентов, и поэтому первые конкретные решения, касающиеся конечных абонентов, будут приняты в течение, может быть, 1−2 месяцев», — рассказал он.

«Это означает, что к моменту, когда наши граждане наиболее активно будут перемещаться по стране, в том числе и в Крым, они будут иметь возможность получить услуги связи намного дешевле, чем это происходит сейчас», — добавил замглавы ФАС.

Также он рассказал, что для снижения цен на роуминг в РФ необходимо внести некоторые изменения в нормативные акты Минкомсвязи. «Рассчитываем, что также в ближайшее время, в течение второго квартала, может быть, начала третьего квартала такие решения Минкомсвязью будут приняты. Это даст нам возможность, как мы и планировали, в течение третьего квартала завершить нашу работу по достижению поставленной цели — “в роуминге как дома”. Перемещаясь по РФ, мы не должны чувствовать никаких неудобств в части, касающихся услуг связи», — подытожил спикер.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

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