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19:08 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова может остаться без электроэнергии: что говорит президент

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал вопрос об отложенном на пятницу, 31 марта, соглашении на закупку республикой электроэнергии.

Источник: Sputnik.md

Как заявил Додон в четверг на пресс-конфекции по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, «подписание соглашения об электроэнергии входит в полномочия правительства».

«Но это не значит, что я не интересовался этим вопросом. Еще 4 января во время первой встречи с господином Красносельским говорил, что недопустимо, чтобы поставки электроэнергии с Кучурган на правый берег осуществлялись через посредников», — сказал Додон.

Президент отметил, что «по словам Красносельского, предложение от Молдавской ГРЭС поступило молдавским властям».

«Не знаю условий, но меня заверили, что той схемы, которая работала до 1 апреля с посредником, — ее нет. Завтра должен состоятся конкурс и нужно подписать соглашение. Потому что с 1 апреля электроэнергии с Кучурганской ГРЭС по этой схеме не будет», — подчеркнул Додон.

По его словам, компания-посредник полностью исключена из этой схемы.

«Это важный момент. Очень рад, что здесь наша позиция с господином Красносельским совпадает полностью. Ни должно быть никаких посредников», — заключил Додон.

Как отметил президент, из-за посредника страдают обе стороны как молдавский потребитель, потому что приходится платить больше, так и предприятия, которые вырабатывают эту электроэнергию.

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