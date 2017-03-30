Молдова может остаться без электроэнергии: что говорит президент

Как заявил Додон в четверг на пресс-конфекции по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, «подписание соглашения об электроэнергии входит в полномочия правительства».

«Но это не значит, что я не интересовался этим вопросом. Еще 4 января во время первой встречи с господином Красносельским говорил, что недопустимо, чтобы поставки электроэнергии с Кучурган на правый берег осуществлялись через посредников», — сказал Додон.

Президент отметил, что «по словам Красносельского, предложение от Молдавской ГРЭС поступило молдавским властям».

«Не знаю условий, но меня заверили, что той схемы, которая работала до 1 апреля с посредником, — ее нет. Завтра должен состоятся конкурс и нужно подписать соглашение. Потому что с 1 апреля электроэнергии с Кучурганской ГРЭС по этой схеме не будет», — подчеркнул Додон.

По его словам, компания-посредник полностью исключена из этой схемы.

«Это важный момент. Очень рад, что здесь наша позиция с господином Красносельским совпадает полностью. Ни должно быть никаких посредников», — заключил Додон.