Молдова может остаться без электроэнергии: что говорит президент
КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал вопрос об отложенном на пятницу, 31 марта, соглашении на закупку республикой электроэнергии.
КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал вопрос об отложенном на пятницу, 31 марта, соглашении на закупку республикой электроэнергии.
Как заявил Додон в четверг на
«Но это не значит, что я не интересовался этим вопросом. Еще 4 января во время первой встречи с господином Красносельским говорил, что недопустимо, чтобы поставки электроэнергии с Кучурган на правый берег осуществлялись через посредников», — сказал Додон.
Президент отметил, что «по словам Красносельского, предложение от Молдавской ГРЭС поступило молдавским властям».
«Не знаю условий, но меня заверили, что той схемы, которая работала до 1 апреля с посредником, — ее нет. Завтра должен состоятся конкурс и нужно подписать соглашение. Потому что с 1 апреля электроэнергии с Кучурганской ГРЭС по этой схеме не будет», — подчеркнул Додон.
По его словам,
«Это важный момент. Очень рад, что здесь наша позиция с господином Красносельским совпадает полностью. Ни должно быть никаких посредников», — заключил Додон.
Как отметил президент,