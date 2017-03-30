Суд вынес решение о национализации «Днеправиа», — Луценко

«Сегодня решением хозяйственного суда при представительстве Днепропетровской областной прокуратуры 94,5% акций ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» обязана списать в пользу государства», — сообщил Луценко.
Отметим, «Днеправиа» базируется в Днепре, компания обслуживает регулярные внутренние и международные рейсы. В августе 2009 года Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций компании ООО «Галтера» (Днепропетровск), которую связывают с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ расследует выведение 7,74 млрд гривен через компании Коломойского.