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18:59 (мск), источник: РБК - Украина

Суд вынес решение о национализации «Днеправиа», — Луценко

Сегодня, 30 марта 2017 года, суд принял решение о национализации авиакомпании «Днеправиа», которая принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня решением хозяйственного суда при представительстве Днепропетровской областной прокуратуры 94,5% акций ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» обязана списать в пользу государства», — сообщил Луценко.

Отметим, «Днеправиа» базируется в Днепре, компания обслуживает регулярные внутренние и международные рейсы. В августе 2009 года Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций компании ООО «Галтера» (Днепропетровск), которую связывают с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ расследует выведение 7,74 млрд гривен через компании Коломойского.

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