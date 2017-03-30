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22:08 (мск), источник: Publika.md

Нью-йоркские архитекторы хотят построить небоскреб на астероиде

Нью-йоркская архитектурная компания Clouds Architecture Office представила концепт небоскреба, который будет закреплен на вращающемся вокруг Земли астероиде. Подробности проекта, получившего название «Башня Аналемма» (Analemma Tower) приведены на сайте компании.

Источник: Publika.md

Постройку предлагается подвесить на тросах на астероид, который разместят на геосинхронной орбите (орбита вращающегося вокруг Земли спутника, период обращения на которой равен периоду вращения планеты вокруг своей оси).

«Башня Аналемма» не будет касаться поверхности планеты. Отмечается, что астероид будет описывать «восьмерку» над Южной и Северной Америкой. Один цикл вращения займет 24 часа.

Архитекторы планируют построить небоскреб в небе над Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах из-за дешевизны, а после перенести его в США.

В нижней части небоскреба будут располагаться офисы, а в верхней — жилые помещения. Для жителей верхних этажей световой день будет длиннее на 40 минут, пишет lenta.ru.

Других подробностей о том, как будет осуществляться постройка небоскреба, компания пока не приводит.

По словам сотрудников компании, управление астероидами уже не относится к научной фантастике. В апреле 2015 года Европейское космическое агентство (ЕКА) анонсировало начало работ в рамках программы Asteroid Impact Mission, основной задачей которой является тестирование технологий, с помощью которых можно будет защитить Землю от опасных астероидов.

В марте 2015 года стало известно, что НАСА планирует захват фрагмента астероида для доставки его на поверхность Луны. В случае успеха ученые в будущем смогут управлять и изменять траекторию естественных космических тел.

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