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12:23 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде построят новый квартал с поликлиникой, детсадом и парковкой на четыре тысячи машиномест

В Калининграде врио заместителя председателя правительства региона Гарри Гольдман заявил о том, что после 2018 года в районе улиц Суздальская — Молодая Гвардия будет построен жилой квартал с детской поликлиникой и детским садом.

В частности, инвестор планирует развивать район у Восточной эстакады: к Чемпионату мира по футболу на территории будет построена перехватывающая парковка на 4200 машиномест общей площадью 20,3 гектара. После завершения мундиаля предполагается комплексное освоение территории под административно-жилую застройку, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в правительстве Калининградской области.

«Как неоднократно отмечал глава региона Антон Алиханов, бизнес должен брать на себя социальные обязательства перед населением. Инвестор выделит одну тысячу квадратных метров под строительство детской поликлиники, которая затем будет передана в областную собственность. Кроме того, в границах участка застройщиком резервируется территория площадью 1,2 га под строительство детского сада. Инвестор обеспечивает проектирование и инженерную подготовку участка под возведение дошкольного учреждения», — отметил Гарри Гольдман.

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