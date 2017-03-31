Стоимость дороги Кисловодск — Адлер составит около 200 млрд рублей
Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев сообщил о том, что дорога Кисловодск — Адлер будет стоить около 200 млрд рублей.
Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев сообщил о том, что дорога Кисловодск — Адлер будет стоить около 200 млрд рублей.
Как отметил министр, такая сумма включает в себя строительство тоннелей. Ранее строительство трассы оценивалось в 80 млрд рублей
Как сообщали Юга.ру, Росавтодор сообщил о разрабатывании вариантов строительства прямой трассы между курортами Черного моря и Северного Кавказа.