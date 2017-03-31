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09:35 (мск), источник: ЮГА.ру

Стоимость дороги Кисловодск — Адлер составит около 200 млрд рублей

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев сообщил о том, что дорога Кисловодск — Адлер будет стоить около 200 млрд рублей.

Как отметил министр, такая сумма включает в себя строительство тоннелей. Ранее строительство трассы оценивалось в 80 млрд рублей из-за неправильного расчета цены двух тоннелей. По словам Васильева, было оценено только строительство тоннелей без расчета на вентиляционные шахты и запасной объезд на случай эвакуации «Кавказ Сегодня».

Как сообщали Юга.ру, Росавтодор сообщил о разрабатывании вариантов строительства прямой трассы между курортами Черного моря и Северного Кавказа.

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