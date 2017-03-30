Розенко: сегодня нет никаких оснований для повышения коммуналки
КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет оснований для роста коммунальных платежей, заявил
КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет оснований для роста коммунальных платежей, заявил
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема потребления.
«Я на сегодняшний день не вижу никаких оснований на то, чтобы коммунальные платежи или плата за газ в 2017 году росла. Что это означает: что эта цифра цены на газ на сегодняшний день зафиксирована. И что рост цены на газ в этом году, я надеюсь, не произойдет. По крайней мере по решению правительства зафиксирована цена на газ, если я не ошибаюсь, 1 октября на уровне 6870 грн. То есть на уровне прошлого года, прошлого отопительного сезона. Сегодня нет никаких оснований на повышение ни цены на газ для населения, ни на повышение
Он добавил, что будет «классическая цена на газ и будет вторая цена на поставку». «Это, с моей точки зрения, абсолютно не приведет ни к увеличению платежек, ни к увеличению
Отметим, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины заложил в прогноз по инфляции на 2017 год повышение цен на газ и отопление с октября. При этом в госрегуляторе пока не готовы назвать конкретные цифры.
С 1 июля 2016 года в Украине почти в два раза выросли тарифы на