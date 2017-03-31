В РЖД пришла проверка

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об интересе правоохранительных органов к РЖД сообщил человек, близкий к монополии, и подтвердил человек в следственных органах. Он не сказал, возбуждено ли уголовное дело, но знает, что идет доследственная проверка. Прокуратура уже рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в РЖД четыре месяца.

Представитель РЖД говорит, что проверки в компании проходят регулярно

Представитель Генпрокуратуры объясняет, что проверка, в ходе которой составлено представление на Потапова, продолжается и носит рутинный характер.

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По словам адвоката по уголовным делам Андрея Андрусенко, завершение плановой и внеплановой проверки Генпрокуратуры — необязательное условие для возбуждения уголовного дела. Следственные органы могут работать параллельно с Генпрокуратурой, возможен и вариант, что прокуроры найдут признаки преступлений и передадут материалы следователям для решения вопроса о возбуждении дела до окончания проверки. Собеседник «Ведомостей», близкий к монополии, рассказывает, что о проверке прокуратура предупредила месяц назад и сотрудники РЖД были готовы предоставить все необходимые данные. Но он не говорит, кем эта проверка была инициирована и что сотрудники прокуратуры надеялись выяснить. «Обычно проверяют закупочную деятельность компании, аффилированность и проч.», — предполагает собеседник. Однако он не смог припомнить, когда в РЖД последний раз была проверка такого рода. Один из собеседников «Ведомостей», близкий к РЖД, знает, что сотрудники прокуратуры проверяют материалы 2011−2017 гг. Другой собеседник, близкий к монополии, предполагает, что проверки могут быть связаны с Алексеем Крапивиным, компании которого среди крупнейших подрядчиков РЖД. По данным Reuters, многие компании из холдинга Крапивина оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились, сообщало Reuters, не на строительство или поставку товаров, а шли в фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры.

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