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03:15 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье построят новую объездную дорогу ТОР «Нефтехимический»

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Новую объездную дорогу построят в Находке Приморского края в рамках реализации проекта территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», сообщает администрация региона.

Источник: РИА Новости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 марта подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический» в Приморье. По оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 миллиардов рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 3,5 тысячи рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 111,7 миллиарда рублей.

«Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, заказчиком строительства дороги является Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК). В настоящий момент проектная документация передана на экспертизу. Протяженность новой дороги составит 15 километров, она пройдет от Новолитовска до Находки. Движение будет осуществляться по двум полосам с расширениями до четырех», — говорится в сообщении.

Нефтехимический комплекс планируется построить в Партизанском районе в пади Елизарова на юге Приморья. Предполагается, что предприятие будет выпускать моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, а также ароматические углеводороды и этилбензол. ВНХК сможет производить более 100 тысяч тонн моторного топлива в месяц. По данным властей Приморья, это позволит экспортировать продукты нефтехимии на рынки стран АТР.

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