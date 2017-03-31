Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
СМИ: Всемирный банк принял новое решение по $150 млн для Киева
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: в РФ воссоздали разбившийся Ту-154 и узнали причину трагедии
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В тени стены
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
10Европейские деревья года
03:07 (мск), источник: VLADNEWS

Жителям Находки обещают новую дорогу

Длин запланированной объездной — 15 километров.

Строительство новой объездной дороги в Находкинском ГО будет выполнено в рамках реализации проекта ТОР «Нефтехимический», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, заказчиком строительства дороги является Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК). В настоящий момент проектная документация передана на экспертизу.

«Протяженность новой дороги составит 15 километров, она пройдет от Новолитовска до Находки. Движение будет осуществляться по двум полосам с расширениями до четырех», — отметили в департаменте.

Напомним, в конце февраля этого года Правительство РФ одобрило создание четвертой территории опережающего развития в Приморье — «Нефтехимический», якорным проектом которой станет ВНХК.

Нефтехимический комплекс планируется построить в Партизанском районе в пади Елизарова на юге Приморья. Предполагается, что предприятие будет выпускать моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, а также ароматические углеводороды и этилбензол. ВНХК сможет производить более 100 тысяч тонн моторного топлива в месяц. Планируется экспортировать продукты нефтехимии на рынки стран АТР.

По его словам, создание ТОР «Нефтехимический» на базе ВНХК даст дополнительный импульс развитию экономики региона, будет способствовать созданию перерабатывающих отраслей на Дальнем Востоке, позволит увеличить грузооборот портов, создать десятки тысяч рабочих мест и увеличить доход бюджетов всех уровней.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Многодетная мама из Приморья: "С четырьмя детьми даже легче, чем с одним"
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Киев может предоставить РФ информацию по делу Вороненкова
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ узнали о начале прокурорской проверки РЖД
Экс-кандидат в президенты США сообщил о хакерских атаках из РФ
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь