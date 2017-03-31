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04:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Льготные билеты по направлению Хабаровск — Москва появились в авиакассах

Стоимость перелета в одну сторону составляет 7,2 тысячи рублей.

Источник: Reuters

Еще две авиакомпании открыли продажу билетов в рамках программы субсидирования авиаперевозок. Улететь рейсом «Аэрофлота» в Москву пенсионеры и молодежь могут за 7,2 тысячи рублей, в Новосибирск — за 5,4 тысячи рублей, сообщает портал «Губерния».

Кроме «Аэрофлота» в Новосибирск по субсидированным тарифам также летает компания «Сибирь», билеты продаются по тем же ценам.

Несмотря на то, что билеты появились в продаже буквально накануне, пассажиры уже начали жаловаться на их отсутствие. По словам заместителя генерального директора по продажам Дальневосточного авиационного агентства «Спектр Авиа Сервис» Дмитрия Гвоздицких, вполне возможно, что речь идет о датах, выпадающих на горячий отпускной сезон.

«Возможно, на самые пиковые даты билеты уже разобрали. Ест еще один момент — некоторые пассажиры одновременно начинают бронировать в разных местах. Соответственно, создается такая ситуация, что у кого-то несколько броней на один и тот же рейс. А тот, кто хочет купить, не может. У нас такая просьба ко всем: если уж человек забронировал в одном месте, пусть он там и покупает. Пассажиры таким образом создают множественные бронирования. Они-то все равно купят себе билет, а вот другие нет», — сказал собеседник.

Напомним, днем ранее, 30 марта, стартовала продажа льготных билетов по направлениям Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Все рейсы выполняет компания «Уральские авиалинии».

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