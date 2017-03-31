Льготные билеты по направлению Хабаровск — Москва появились в авиакассах
Стоимость перелета в одну сторону составляет 7,2 тысячи рублей.
Стоимость перелета в одну сторону составляет 7,2 тысячи рублей.
Еще две авиакомпании открыли продажу билетов в рамках программы субсидирования авиаперевозок. Улететь рейсом «Аэрофлота» в Москву пенсионеры и молодежь могут за 7,2 тысячи рублей, в Новосибирск — за 5,4 тысячи рублей, сообщает портал «Губерния».
Кроме «Аэрофлота» в Новосибирск по субсидированным тарифам также летает компания «Сибирь», билеты продаются по тем же ценам.
Несмотря на то, что билеты появились в продаже буквально накануне, пассажиры уже начали жаловаться на их отсутствие. По словам заместителя генерального директора по продажам Дальневосточного авиационного агентства «Спектр Авиа Сервис» Дмитрия Гвоздицких, вполне возможно, что речь идет о датах, выпадающих на горячий отпускной сезон.
«Возможно, на самые пиковые даты билеты уже разобрали. Ест еще один момент — некоторые пассажиры одновременно начинают бронировать в разных местах. Соответственно, создается такая ситуация, что у
Напомним, днем ранее, 30 марта, стартовала продажа льготных билетов по направлениям