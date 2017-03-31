Льготные билеты по направлению Хабаровск — Москва появились в авиакассах

Еще две авиакомпании открыли продажу билетов в рамках программы субсидирования авиаперевозок. Улететь рейсом «Аэрофлота» в Москву пенсионеры и молодежь могут за 7,2 тысячи рублей, в Новосибирск — за 5,4 тысячи рублей, сообщает портал «Губерния».

Кроме «Аэрофлота» в Новосибирск по субсидированным тарифам также летает компания «Сибирь», билеты продаются по тем же ценам.

Несмотря на то, что билеты появились в продаже буквально накануне, пассажиры уже начали жаловаться на их отсутствие. По словам заместителя генерального директора по продажам Дальневосточного авиационного агентства «Спектр Авиа Сервис» Дмитрия Гвоздицких, вполне возможно, что речь идет о датах, выпадающих на горячий отпускной сезон.

«Возможно, на самые пиковые даты билеты уже разобрали. Ест еще один момент — некоторые пассажиры одновременно начинают бронировать в разных местах. Соответственно, создается такая ситуация, что у кого-то несколько броней на один и тот же рейс. А тот, кто хочет купить, не может. У нас такая просьба ко всем: если уж человек забронировал в одном месте, пусть он там и покупает. Пассажиры таким образом создают множественные бронирования. Они-то все равно купят себе билет, а вот другие нет», — сказал собеседник.