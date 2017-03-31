Рынок «Знаменский» в Иркутске самовольно захватил часть земель при недосмотре мэрии

Рынок «Знаменский» в Иркутске самовольно захватил 17,6 га неразграниченных земель при недосмотре местной администрации. Кроме того, на участке не обустроена ливневая канализация, в результате чего все отходы стекают в Ушаковку. Активисты собрали более 300 подписей и направили жалобу мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой решить сложившуюся ситуацию. Также обращения были отправлены в различные надзорные ведомства, сообщает ИА IrkutskMedia.

Неравнодушные жители города на собственные деньги заказали проведение кадастровой оценки и экологической экспертизы участка. Результаты показали, что земля, на которой расположен рынок, является неразграниченной. На участке, площадь которого составляет 6 га, размещены капитальные строения. Однако по документам эта часть рынка отмечена как пустая территория. Также нарушается экологическое законодательство. Согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны реки составляет 200 метров, а ширина прибрежной защитной полосы — 50 метров. Однако на сегодняшний день расстояние между незаконными постройками и берегом Ушаковки составляет всего девять метров.

— Состоялась встреча с вице-мэром Иркутска Иваном Носковым, на которой присутствовали начальник комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина, главный архитектор города Сергей Александров и заместитель мэра — глава Правобережного округа администрации Иркутска Юлия Гордина. Иван Николаевич выслушал наши претензии, в результате чего было принято решение о проведении 17 апреля третьей выездной проверки, после которой будет создан пакет документов, который направят в КУМИ администрации Иркутска. Иван Николаевич сказал, что возьмет ситуацию под личный контроль, — сообщил активист Алексей Пурецкий.

По словам Алексея Пурецкого, на участке не установил мусорные баки, все использованные шины и автозапчасти были разбросаны на берегу. Свалку убрали, однако это не решило проблему. На территории не обустроена ливневая канализация, поэтому все стоки бегут в Ушаковку.

— Владелец благоустроил берег, поставил шлагбаум. Однако его должна была поставить администрация, у нее должны были быть ключи от шлагбаума. Это земли общего пользования. Инспекторы замалчивали эту тему, — отметил Алексей Пурецкий.

Стоит отметить, что все строения, расположенные на самовольно захваченной территории, планируется снести.