Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Лавров рассказал о «самой большой ошибке Порошенко»
Леонид Филатов: трагическая судьба любимца советских женщин
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Шипулин: Мы с Фуркадом заранее договорились поднять рейтинги
Фигуристы Тарасова и Морозов дотерпели до бронзы на ЧМ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
04:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутский аграрный университет запрещён приём абитуриентов

В Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского запрещён приём абитуриентов на новый учебный год по решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 30 марта 2017 года сообщает Рособрнадзор. Вуз вовремя не исполнил предписания надзорного ведомства.

Такую же меру Рособрнадзор применил ещё к двум вузам — Санкт-Петербургскому государственному институту кино и телевидения и Орловскому государственному аграрному университету имени Н. В. Парахина.

Справка. Запрет на приём учащихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. За нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав студентов, в том числе права на перевод в случае приостановления действия государственной аккредитации, образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ узнали о начале прокурорской проверки РЖД
Киев может предоставить РФ информацию по делу Вороненкова
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь