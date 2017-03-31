В Иркутский аграрный университет запрещён приём абитуриентов

Об этом 30 марта 2017 года сообщает Рособрнадзор. Вуз вовремя не исполнил предписания надзорного ведомства.

Такую же меру Рособрнадзор применил ещё к двум вузам — Санкт-Петербургскому государственному институту кино и телевидения и Орловскому государственному аграрному университету имени Н. В. Парахина.

Справка. Запрет на приём учащихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. За нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав студентов, в том числе права на перевод в случае приостановления действия государственной аккредитации, образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.