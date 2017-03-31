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04:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Мнение хабаровчан о слогане «Вставляем с гарантией» выясняет УФАС

В антимонопольный орган обратились поборники морали, которых возмутила реклама стоматологической клиники.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровское УФАС проводит опрос по поводу рекламы одной из стоматологических клиник краевого центра. Цель — выяснить, считают ли хабаровчане слоган «Вставляем с гарантией», размещенный на рекламном щите, непристойным, сообщает портал «Губерния».

Голосование будет идти в течение двух недель. Если большинство респондентов признают рекламу оскорбительной, компанию, разместившую ее, обяжут демонтировать неоднозначный баннер.

Напомним, что ранее жители краевого центра жаловались на обидную для женщин рекламу автосервиса, рекламный щит с изображением женщин в нижнем белье, а также на баннер клиники, где лечат геморрой, и уличную рекламу одной из саун города.

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