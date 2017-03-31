Мнение хабаровчан о слогане «Вставляем с гарантией» выясняет УФАС

Хабаровское УФАС проводит опрос по поводу рекламы одной из стоматологических клиник краевого центра. Цель — выяснить, считают ли хабаровчане слоган «Вставляем с гарантией», размещенный на рекламном щите, непристойным, сообщает портал «Губерния».

Голосование будет идти в течение двух недель. Если большинство респондентов признают рекламу оскорбительной, компанию, разместившую ее, обяжут демонтировать неоднозначный баннер.

Напомним, что ранее жители краевого центра жаловались на обидную для женщин рекламу автосервиса, рекламный щит с изображением женщин в нижнем белье, а также на баннер клиники, где лечат геморрой, и уличную рекламу одной из саун города.



