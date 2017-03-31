Сеть «Самобранка» в Хабаровске сократилась на одну ячейку

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Сеть супермаркетов «Самобранка» в Хабаровске сократилась на одно подразделение. Закрыт магазин на улице Калараша, 3а, сообщили корр. ИА AmurMedia в «Самобранке».

На двери магазина «Самобранка» появилась табличка «Закрыто», и уже демонтирована вывеска.

— Магазин закрыт в связи с нерентабельностью. Сотрудники перераспределились по другим магазинам нашей сети, — сообщили в головном подразделении «Самобранки».

Ранее в Первом микрорайоне у «Самобранки» было две точки, причем обе на улице Калараша. Конкуренция в этом районе сложилась жесткая: здесь с незапамятных времен работает рынок, он почти вплотную прилегает к «Самобранке». А в прошлом году рядом открылся еще и новый магазин сети «Амба». «Амба» — сеть «жестких» дискаунтеров, предлагающих товары по более низкой цене за счет экономии на персонале, занятом на выкладке и фасовке товара.