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04:40 (мск), источник: ДЕЙТА

«Великий сахарный король Азии» Роберт Квок займется добычей золота в Приморье

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и компания Metropoly (частный азиатский холдинг, входящий в семейный конгломерат Квок с активами 30 млрд долларов) подписали меморандумы о создании фондов инвестиций в горнодобычу, а также в инфраструктуру и строительство.

Целевой объем фондов в 2017 году составит 1 млрд долл. каждый. Доля участия ФРДВ — 10%, партнеров из Азии — до 80%. Еще около 10% намерены вложить российские инвесторы, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Минвостокразвития.

Напомним, что «Великий Сахарный Король» Роберт Квок (Robert Kuok) входит в список богатейших в мире людей и занимает в нём 95-е место по версии Forbes за 2014 год. Кроме этого, почти девяностопятилетний бизнесмен является самым богатым человеком в Малайзии. Именно Квок стал основателем крупнейшей в Азии сети отелей Shangri-La. Для этого ему пришлось пройти долгий тернистый путь взлётов и падений, который начинался со службы мальчиком на побегушках в японской фирме.

На данный момент большинство его предприятий находятся в руках самого Квока либо его родственников. Сфера интересов Квока весьма широка: от нефти до кормов для животных. Сейчас одним из его самых прибыльных предприятий является Wilmar International, крупнейший игрок в сфере агробизнеса в Азии.

Объектами потенциальных масштабных инвестиций из ЮВА в российский Дальний Восток являются 15 проектов в золотодобыче с ресурсами 1,5 тысячи тонн золота, два крупнейших медно-золотых проекта Дальнего Востока, а также семь проектов в области создания новой инфраструктуры и туристической недвижимости.

По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия лидерство Дальнего Востока в сфере золотодобычи сохранится, ведь здесь еще немало рудников, из которых еще только предстоит получить драгоценный металл, в том числе в Приморье и Хабаровском крае.

Увеличение золотодобычи на Дальнем Востоке должно произойти за счет крупных месторождений, разработка которых началась не так давно или начнется в самом ближайшем будущем. Среди них можно выделить месторождения «Купол» с запасами золота порядка 150 тонн и «Двойное» с запасом 60 тонн на Чукотке. В Амурской области власти и частные инвесторы рассчитывают на месторождения «Покровское» (запас около 70 тонн золота) и «Пионер».

«Наша цель — сделать Дальний Восток конкурентоспособной территорией на международной карте. Для этого созданы специальные институты развития, система льгот и преференций для инвесторов, территории опережающего развития, начал работать свободный порт Владивосток. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предложить для инвесторов лучшие условия. И видим, что формируемое на Дальнем Востоке инвестиционное пространство востребовано как российскими, так и зарубежными инвесторами», — отметил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, подписанные соглашения подтверждают высокий интерес зарубежных инвесторов к Дальнему Востоку, который рассматриваются азиатскими партнерами как важный транспортный коридор, пространство инвестиционных возможностей и перспективный потребительский рынок.

Василий Буслаев.

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