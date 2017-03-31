В микрорайон на окраине Новосибирска вернули чистую воду
Микрорайон на окраине Новосибирска остался без воды. В редакции десятки обращений от жителей то, что течет из кранов — пить нельзя. Что попало в водопровод и кто виноват?
Микрорайон на окраине Новосибирска остался без воды. В редакции десятки обращений от жителей то, что течет из кранов — пить нельзя. Что попало в водопровод и кто виноват?
Мария Шимонова с грудным ребенком на руках быстро придумала свой способ исследования воды на примеси. Результаты не утешительные. Что это за штука Мария не знает. Но пользоваться водой не отваживается.
Вода стала черной
Бочку с водой
К вечеру жильцы сообщили — вода