В микрорайон на окраине Новосибирска вернули чистую воду

Мария Шимонова с грудным ребенком на руках быстро придумала свой способ исследования воды на примеси. Результаты не утешительные. Что это за штука Мария не знает. Но пользоваться водой не отваживается.

Вода стала черной из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе. Взбаламутили рабочие ржавый ил в колодцах и он потек в квартиры. Тревогу жильцы забили еще сутки назад. Коммунальщики как смогли — отреагировали.

Бочку с водой почему-то припарковали на соседней улице. Сарафанное радио и мокрые следы. Дорога к воде. Очередь к крану. В управляющей утверждают — вода из-под крана угрозы не представляет, заключили эксперты.