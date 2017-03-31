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06:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подрядчик по отлову бродячих собак разорвет контракт с мэрией

Причина — слишком большие затраты.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фонд «Белка и стрелка», который занимается отловом бродячих животных в Красноярске, намерен расторгнуть соглашение с мэрией в течение месяца. Причиной стали слишком большие затраты на работу. Об этом сообщает «7 канал».

По словам учредителя фонда Ирины Лубинец, на одну собаку по контракту выделяется 1400 рублей. Однако работать за такие деньги не соглашается ни одна ветеринарная клиника: минимальные расценки за стерилизацию — 2600 рублей.

Кроме того, подрядчик не сумел наладить рабочие отношения с зоозащитниками. Активисты постоянно атакуют рабочих, которые занимаются отловом, и портят имущество. При этом сами зоозащитники считают, что «Белка и стрелка» безответственно подходит к своей работе.

«Санитарных норм никаких не соблюдается. Перед тем, как сажать новое животное, нужно обработать клетку, прокварцевать, убрать отходы жизнедеятельности от прошлой собаки. Этого не делается. То есть новое животное садится в грязную клетку, и зараза постепенно передается от животного к животному», — рассказывает член рабочей группы по контролю подрядчика Наталья Рожкова.

Согласно условиям договора, фонду нужно отловить более 1000 собак, однако план удалось выполнить лишь на четверть. Жалобы на бездомных животных поступают из разных районов города. Примечательно, что администрация Красноярска довольна работой «Белки и стрелки».

«Было несколько предписаний выдано подрядчику. Какие-то из них устранили, какие-то нет. Это касалось видеонаблюдения, содержания. Но это все рабочие моменты. И вот таких претензий, которые могли бы послужить основанием для расторжения контракта, пока нет», — говорит пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

Напомним, фонд «Белка и стрелка» занялся отловом собак после того, как предыдущий подрядчик стал фигурантом скандала. Прокуратура выяснила, что бизнесмен Виктор Версяцкас завышал показатели своей работы. Предприниматель отчитался о 187 пойманных животных, при этом в пункте передержки на ул. Пограничников имеется только 50 клеток размером 1×1х1,5 метров. В прокуратуре отметили, что при таком объеме в вольерах должны содержаться по 3−4 собаки, что невозможно физически.

После результатов проверки надзорные органы обратились к мэру Эдхаму Акбулатову с требованием разобраться в ситуации. Специалист Управления дорог и благоустройства, отвечавший за прием отчетов по отлову собак, покинул свой пост. История получила большой общественный резонанс.

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