Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
11:53 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске вновь нашли незаконных уличных торговцев

Чаще всего такая торговля ведётся в антисанитарных условиях, продукция не проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, реализуется без документов, подтверждающих её безопасность и качество.

В Октябрьском районе Красноярска нашли незаконных уличных торговцев, сообщили в пресс-службе районной администрации. Специалисты совместно с полицией провели проверку сразу в трех точках — на ул. Ладо Кецховели, 65а, рядом с остановкой «Николаевская слобода», а также на ул. Высотная, 27, и Высотная, 1.

На месте сотрудники полиции составили административные протоколы на нарушителей. Теперь им грозит штраф до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 1 до 5 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц — 1 до 10 тысяч рублей.

Как отметил глава района Владимир Мелехин, чаще всего у таких продавцов отсутствуют какие-либо разрешающие документы на продажу продуктов.

«С начала 2017 года в Октябрьском районе проведено 9 рейдов по выявлению и пресечению незаконной торговли, по итогам которых было привлечено 15 физических лиц. Чаще всего такая торговля ведётся в антисанитарных условиях, продукция не проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, реализуется без документов, подтверждающих её безопасность и качество. Потом результаты такой торговли отрицательно могут сказаться на здоровье покупателей», — сказал Мелехин.

Красноярцам напомнили, что реализация продовольственных, хозяйственных и других товаров разрешена в Октябрьском районе по нескольким адресам. Это ул. Карбышева, 6а, ул. Тотмина, 19, ул. Крупской, 8, ул. Мирошниченко, 6, и при проведении продовольственных фестивалей в сквере «Серебряный» по адресу ул. Высотная, 15.

С жалобами на незаконную торговлю жители могут обращаться в отдел полиции № 2 по адресу: ул. Высотная, 2е, тел.: (391) 246−87−64.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сменился руководитель интернет-газеты Newslab.ru
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Тиллерсон: главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Двукратный чемпион ОИ Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь