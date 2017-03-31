В Красноярске вновь нашли незаконных уличных торговцев
Чаще всего такая торговля ведётся в антисанитарных условиях, продукция не проходит
Чаще всего такая торговля ведётся в антисанитарных условиях, продукция не проходит
В Октябрьском районе Красноярска нашли незаконных уличных торговцев, сообщили в
На месте сотрудники полиции составили административные протоколы на нарушителей. Теперь им грозит штраф до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 1 до 5 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц — 1 до 10 тысяч рублей.
Как отметил глава района Владимир Мелехин, чаще всего у таких продавцов отсутствуют
«С начала 2017 года в Октябрьском районе проведено 9 рейдов по выявлению и пресечению незаконной торговли, по итогам которых было привлечено 15 физических лиц. Чаще всего такая торговля ведётся в антисанитарных условиях, продукция не проходит
Красноярцам напомнили, что реализация продовольственных, хозяйственных и других товаров разрешена в Октябрьском районе по нескольким адресам. Это ул. Карбышева, 6а, ул. Тотмина, 19, ул. Крупской, 8, ул. Мирошниченко, 6, и при проведении продовольственных фестивалей в сквере «Серебряный» по адресу ул. Высотная, 15.
С жалобами на незаконную торговлю жители могут обращаться в отдел полиции № 2 по адресу: ул. Высотная, 2е, тел.: (391) 246−87−64.