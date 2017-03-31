В Красноярске вновь нашли незаконных уличных торговцев

В Октябрьском районе Красноярска нашли незаконных уличных торговцев, сообщили в пресс-службе районной администрации. Специалисты совместно с полицией провели проверку сразу в трех точках — на ул. Ладо Кецховели, 65а, рядом с остановкой «Николаевская слобода», а также на ул. Высотная, 27, и Высотная, 1.

На месте сотрудники полиции составили административные протоколы на нарушителей. Теперь им грозит штраф до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 1 до 5 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц — 1 до 10 тысяч рублей.

Как отметил глава района Владимир Мелехин, чаще всего у таких продавцов отсутствуют какие-либо разрешающие документы на продажу продуктов.

«С начала 2017 года в Октябрьском районе проведено 9 рейдов по выявлению и пресечению незаконной торговли, по итогам которых было привлечено 15 физических лиц. Чаще всего такая торговля ведётся в антисанитарных условиях, продукция не проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, реализуется без документов, подтверждающих её безопасность и качество. Потом результаты такой торговли отрицательно могут сказаться на здоровье покупателей», — сказал Мелехин.

Красноярцам напомнили, что реализация продовольственных, хозяйственных и других товаров разрешена в Октябрьском районе по нескольким адресам. Это ул. Карбышева, 6а, ул. Тотмина, 19, ул. Крупской, 8, ул. Мирошниченко, 6, и при проведении продовольственных фестивалей в сквере «Серебряный» по адресу ул. Высотная, 15.

С жалобами на незаконную торговлю жители могут обращаться в отдел полиции № 2 по адресу: ул. Высотная, 2е, тел.: (391) 246−87−64.