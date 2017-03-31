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06:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Контролировать место очага АЧС в Иркутском районе будут год

Целый год будут вести контроль за местом очага африканской чумы свиней в деревне Куда, сообщает 31 марта 2017 года пресс-служба администрации Иркутского района.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в личном подсобном хозяйстве, где произошёл падеж свиней от АЧС, разбирают деревянные конструкции: все они, а также весь малоценный инвентарь подлежит сжиганию. Весь участок обработают дезинфиктантами, после чего поверхностный слой почвы, навоз и зольный остаток соберут и сбросят в подготовленную траншею. Затем территорию очага вновь обработают, продезинфицируют. Это необходимо для полного уничтожения вируса АЧС в очаге инфекции.

Продолжаются подворовые обходы. Жителям Хомутовского муниципалитета объясняют, что делать дальше, выдают препараты для борьбы с грызунами, которые переносят инфекции. Владельцев подворий просят не кормить животных, в том числе собак, пищевыми отходами со своего стола, чтобы исключить возможность новой вспышки инфекции.

В Иркутском районе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. В радиусе 5 км от очага АЧС в деревне Куда объявлен карантин. Более 1300 свиней уже сожгли. Людям выделяется компенсация по 150 рублей за килограмм свинины.

Африканская чума является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием. Переносчиками вируса являются птицы, собаки, крысы.

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