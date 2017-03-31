Контролировать место очага АЧС в Иркутском районе будут год
Целый год будут вести контроль за местом очага африканской чумы свиней в деревне Куда, сообщает 31 марта 2017 года
Целый год будут вести контроль за местом очага африканской чумы свиней в деревне Куда, сообщает 31 марта 2017 года
Сейчас в личном подсобном хозяйстве, где произошёл падеж свиней от АЧС, разбирают деревянные конструкции: все они, а также весь малоценный инвентарь подлежит сжиганию. Весь участок обработают дезинфиктантами, после чего поверхностный слой почвы, навоз и зольный остаток соберут и сбросят в подготовленную траншею. Затем территорию очага вновь обработают, продезинфицируют. Это необходимо для полного уничтожения вируса АЧС в очаге инфекции.
Продолжаются подворовые обходы. Жителям Хомутовского муниципалитета объясняют, что делать дальше, выдают препараты для борьбы с грызунами, которые переносят инфекции. Владельцев подворий просят не кормить животных, в том числе собак, пищевыми отходами со своего стола, чтобы исключить возможность новой вспышки инфекции.
В Иркутском районе
Африканская чума является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием. Переносчиками вируса являются птицы, собаки, крысы.