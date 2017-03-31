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07:20 (мск), источник: VN.ru

«Толмачево» объединит терминалы международных и внутренних авиалиний

Крупнейший за Уралом авиаузел сейчас находится в ожидании масштабной реконструкции. Два терминала «Толмачево» — внутренних и международных линий — объединят в один.

Будет застроен большой участок перрона. Общая площадь помещений увеличится почти вдвое. Работы завершат через пять лет — об этом заявил 30 марта директор воздушной гавани Евгений Янкилевич.

Он отметил, что проект железнодорожного экспресса по маршруту «Новосибирск-Аэропорт» пока не привлекает инвесторов. В нынешних условиях затраты на запуск электрички и строительство подъездных путей не окупятся. Главная причина: недостаточно большой пассажиропоток. В год — четыре миллиона человек вместо восьми. Достичь такого показателя в ближайшее время, по мнению экспертов, трудно. Электричка сможет конкурировать с автотранспортом лишь в том случае, если стоимость проезда в такси (от центра мегаполиса до авиатерминалов) поднимется до тысячи рублей. Поэтому сегодня специалисты рассматривают другие варианты.

— Планируется запустить комфортабельный электропоезд, который будет идти от Искитима до станции Обь с ограниченным количеством остановок. Таким образом, он пройдет через весь город, с максимальной скоростью доставит людей до аэропорта, — говорит директор аэропорта «Толмачево» Евгений Янкилевич.

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