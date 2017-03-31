«Толмачево» объединит терминалы международных и внутренних авиалиний

Будет застроен большой участок перрона. Общая площадь помещений увеличится почти вдвое. Работы завершат через пять лет — об этом заявил 30 марта директор воздушной гавани Евгений Янкилевич.

Он отметил, что проект железнодорожного экспресса по маршруту «Новосибирск-Аэропорт» пока не привлекает инвесторов. В нынешних условиях затраты на запуск электрички и строительство подъездных путей не окупятся. Главная причина: недостаточно большой пассажиропоток. В год — четыре миллиона человек вместо восьми. Достичь такого показателя в ближайшее время, по мнению экспертов, трудно. Электричка сможет конкурировать с автотранспортом лишь в том случае, если стоимость проезда в такси (от центра мегаполиса до авиатерминалов) поднимется до тысячи рублей. Поэтому сегодня специалисты рассматривают другие варианты.