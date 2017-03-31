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07:05 (мск), источник: Kazinform

Двоюродный брат Елизаветы II представит Великобританию на ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Лондоне состоялась официальная презентация британского павильона на Международной выставке «ЭКСПО-2017», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Великобритании.

Источник: Kazinform

Открытие павильона планируется 26 июня этого года в Астане в рамках Национального дня Соединенного Королевства на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

В презентации приняли участие Посол РК Ерлан Идрисов, государственный министр по торговле и инвестициям Соединенного Королевства Грег Хэндс, национальный комиссар ЭКСПО-2017 от Великобритании Чарльз Хендри, главный дизайнер павильона Асиф Хан, а также представители британского правительства, парламента, деловых и экспертных кругов.

В своем выступлении Посол Е. Идрисов поблагодарил британскую сторону за поддержку Казахстана в проведении ЭКСПО-2017, а также подчеркнул важный вклад Лондона в организацию и продвижение данного международного мероприятия.

Великобритания стала одной из первых стран, подтвердивших свое участие в ЭКСПО-2017, назначивших Национального комиссара и презентовавших дизайн своего павильона. Участие Соединенного Королевства в глобальном форуме свидетельствует о его приверженности к построению и развитию долгосрочного партнерства с Казахстаном.

Посол Е. Идрисов отметил, что Казахстан станет первым государством в Центральной Азии и СНГ, которое примет всемирную выставку.

«ЭКСПО-2017 станет для нашей страны одним из важнейших глобальных форумов в ее истории. Астана превратится в один из международных энергетических и культурных центров мира. В рамках ЭКСПО планируется проведение саммитов Шанхайской Организации Сотрудничества и Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям, национальных дней стран-участниц выставки, различных министерских форумов — более 3 тысяч культурных и спортивных мероприятий», — сказал он.

В свою очередь, государственный министр по торговле и инвестициям, сопредседатель казахстанско-британского МПК Г. Хэндс особо подчеркнул высокий уровень развития двусторонних отношений между нашими странами, приоритетную роль казахстанского рынка для Соединенного Королевства и пригласил всех присутствующих принять участие в казахстанском роудшоу «Караван-ЭКСПО 2017», которое пройдет на одной из лондонских площадей с 13 по 16 апреля т.г.

По словам Г. Хэндса, «Астана ЭКСПО-2017» является прекрасной возможностью для Британии продемонстрировать всему миру самые последние технологические и инновационные разработки в области энергетики.

Кроме того, Комиссар ЭКСПО-2017 от Великобритании Ч. Хендри отметил, что британская сторона рассматривает выставку как уникальную возможность для развития бизнес-сотрудничества с Казахстаном и странами-участницами выставки.

Как сообщили в Посольстве РК, на ЭКСПО-2017 британская сторона будет представлена членом королевской семьи Принцем Ричардом, герцогом Глостерским (двоюродный брат Королевы Елизаветы II — ред.), лорд-мэром Лондонского Сити Эндрю Пармли и министром по международной торговле Грегом Хэндсом.

Тема британского павильона на ЭКСПО-2017 называется «Мы — Энергия». Павильон станет одним из крупнейших на выставке площадью в 1,100 кв. м. и по задумке главного дизайнера Асифа Хана, будет иметь форму казахской юрты. В павильоне гости выставки будут иметь возможность ознакомиться с важными историческими открытиями Великобритании. Кульминацией станет демонстрация графена — материала, способного в будущем радикально изменить способ производства и потребления энергии.

Великобритания — всемирно признанный технологический лидер и один из мировых флагманов в области «зеленой» энергетики. Первая в истории всемирная выставка была проведена в XIX веке именно в Великобритании.

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