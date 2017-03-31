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06:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в 26 домах Кировского района на день отключат холодную воду

В некоторых домах Кировского района Уфы на 4 часа отключат холодную воду, сообщает мэрия.

Источник: Proufu.ru

Так, вода будет отключена 4 апреля, с 10:00 до 17:00, в домах по следующим адресам:

Улица Белорусская: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24 В, 30, 32, 17, 19, 21, 23а, 23б, 25а, 29, 33;.

Улица Выборгская: 16, 24, 26, 28, 30, 27, 36, 29;.

Улица Караидельская: 48.

Причиной отключения указывается замена пожарного гидранта в доме 48 по улице Караидельской.

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