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07:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

Городские власти объяснили причины отключения света в Усть-Каменогорске

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ульбинском и Октябрьском районах Усть-Каменогорска утром 30 марта, из-за чего часть домов осталась без света, передает региональное издание YK-news.kz.

Источник: Sputniknews.kz

Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска Аскар Жаксылыков и заместитель председателя АО «ВК РЭК» Руслан Карманов рассказали подробности произошедшего.

По словам Руслана Карманова, основной причиной аварии стал серьезный износ техники. Высоковольтное оборудование служит в регионе с шестидесятых годов. Техника дала сбой, и произошло возгорание. Сотрудники компании устранили пожар собственными силами, без привлечения экстренных служб.

«На одной из подстанций произошло возгорание на баке выключателя с выбросом масла, — объяснил заместитель председателя энергетической компании. — Для его устранения, ради безопасности работ, были отключены еще четыре подстанции», — пояснил Карманов.

В администрации города отметили, что в результате аварии на некоторое время без электричества оставалось около 40 тысяч абонентов.

«Самый маленький перерыв в электроснабжении составил 40 минут, для полного подключения понадобилось два с лишним часа, — сообщил Аскар Жаксылыков. — Ситуация находилась под контролем. ВК РЭК выполнил все возлагающиеся на него обязанности».

Как сообщает издание, для выявления причины аварии в течение 10 дней будет работать специальная комиссия. Руководство энергетической компании не исключает, что авария может повториться. Проблема износа оборудования существует по всей области: процент износа оборудования сетей, принадлежащих энергетической компании, составляет 76%.

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