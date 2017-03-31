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09:52 (мск), источник: РИА Новости

Увеличено число субсидируемых авиамаршрутов в Крым

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому число субсидирумых авиамаршрутов в Крым увеличено до 61, документ размещен на сайте кабмина в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

В начале марта глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании в текущем году могут расширить число субсидирумых маршрутов в Крым с 58 до 61 и начать субсидируемые полеты в мае.

«К субсидируемым маршрутам в Крым добавлены авиаперелеты из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении. Таким образом, количество субсидируемых маршрутов будет доведено до 61», — говорится в документе.

Документ подготовлен Минтрансом России во исполнение перечня поручений президента России по итогам заседания государственного совета, состоявшегося 15 сентября 2016 года.

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