Увеличено число субсидируемых авиамаршрутов в Крым

В начале марта глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании в текущем году могут расширить число субсидирумых маршрутов в Крым с 58 до 61 и начать субсидируемые полеты в мае.

«К субсидируемым маршрутам в Крым добавлены авиаперелеты из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении. Таким образом, количество субсидируемых маршрутов будет доведено до 61», — говорится в документе.

Документ подготовлен Минтрансом России во исполнение перечня поручений президента России по итогам заседания государственного совета, состоявшегося 15 сентября 2016 года.