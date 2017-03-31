Единый билет в Крым можно будет оформить за 60 дней до поездки

Документом вносятся изменения в порядок организации перевозок пассажиров в Крым и обратно во время туристического сезона: с 30 апреля по 30 сентября.

«В туристический сезон 2017 года будут организованы перевозки пассажиров по единому билету в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Оформить единый билет теперь можно за 60 дней (ранее было 45 дней) до планируемой даты поездки в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.

Единый билет можно приобрести одновременно с оформлением или представлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за 24 часа до отправления автобуса. При этом стоимость единого билета на автобусную и паромную составляющие осталась на уровне 2016 года.

«Принятые решения позволят обеспечить перевозку пассажиров в прямом смешанном сообщении в Республику Крым и город Севастополь и в обратном направлении в туристическом сезоне 2017 года по специальному тарифу», — отмечается в документе.