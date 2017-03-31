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07:19 (мск), источник: Newtimes.kz

Бывшие казахстанцы не могут забрать свои пенсионные накопления

Десятки бывших казахстанцев, решивших переехать на ПМЖ, не могут забрать свои пенсионные накопления, передает 31 канал.

Источник: Reuters

Деньги им не отдают из-за неправильно оформленных документов. Многие покидающие РК сначала пытаются получить гражданство другого государства, и только потом отказываются от казахстанского. Но, как выяснилось, такая процедура противоречит закону.

Бывший казахстанец Дмитрий Бандурка вместе с семьей в конце прошлого года получили гражданство России. С новыми паспортами появились новые проблемы. В пенсионном фонде отказались выдавать накопления. Это почти миллион тенге. Причина в миграционном статусе. Супруги считаются утратившими гражданство Казахстана.

«Этот статус не позволяет забрать пенсионные накопления. Статус должен стоять “выезд на ПМЖ”. В ДВД сказали, что есть такая проблема, что я не один, люди приходят, жалуются, и вроде бы как неправильно оформлен выезд», ― рассказал мужчина.

Об актуальности этой проблемы говорят комментарии к интернет-конференции с председателем комитета миграционной полиции. Практически каждый второй вопрос ― от людей, оказавшихся в такой же ситуации, как и семья Бандурка. Они сначала получили гражданство другой страны, и только потом решили оформлять отказ от гражданства Казахстана. Как выяснилось, закон такого не позволяет.

«Согласно действующего законодательства, оформление выезда на ПМЖ за границу оформляется на основании документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца. Одним из оснований определения данного порядка является необходимость установления у выезжающего лица не исполненных обязательств в Республике Казахстан (алименты, кредиты, исполнение судебных решений и т. д.). В этой связи для получения ваших пенсионных накоплений вам необходимо оформить выезд на ПМЖ в установленном порядке», ― пояснил председатель комитета миграционной службы МВД РК Мурат Кабденов.

По его словам, теперь, чтобы забрать пенсионные накопления, бывшим гражданам нужно снова получить вид на жительство в Казахстане, пройти процедуру выезда на ПМЖ и только потом обратиться в пенсионный фонд.

«Если в информационной базе госоргана нам поступает информация о том, что у обратившегося лица имеются действительные документы, мы будем отказывать в выплате, потому что это же не будет подтверждать его выезд. Если же мы получаем сведения, что данные документы у него уничтожены и причиной является выезд за пределы РК, то мы, в этом случае, конечно, будем выплачивать», ― пояснила заместитель директора департамента выплат и переводов АО «ЕНПФ» Гульмира Кимолаева.

Если база данных подтвердит факт выезда на постоянное место жительства, то накопления в пенсионном фонде перечислят в течение 10 рабочих дней. Для этого иностранец или лицо без гражданства должно предоставить: заявление, заграничный паспорт и копию, а также сведения о банковском счете.

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