Что будет с ценами на жилье в Казахстане в апреле — мнение

По данным аналитического центра онлайн-сервиса для покупателей недвижимости Homsters.kz, снижение цен на жилье было неравномерным.

Так, например, в Астане цены снизились на 0,2 процента, до 332,9 тысячи тенге, в Алматы — 1,3 процента, до 345,5 тысячи тенге, в Шымкенте — 0,7 процента, до 201,5 тысячи тенге, в Караганде — 1,7 процента, до 194,3 тысячи тенге за 1 квадратный метр.

«В отличие от февраля, когда динамику цен (снижение на уровне 2−2,5 процента) предопределило укрепление тенге, в марте ни на рынке недвижимости, ни на смежных рынках не произошло событий, которые бы серьезно сдвинули цены в том или ином направлении. Поэтому цены на “вторичку” находились под влиянием общего понижательного тренда, который продолжается с 2015 года», — пояснили аналитики.

По их словам, неравномерность снижения цен в разных регионах, вероятно, связана с неоднородностью спроса на жилье в них. Так, например, Астана по-прежнему остается привлекательным городом для трудовых мигрантов, поэтому спрос на недвижимость здесь выше, чем в других регионах, а значит и снижение цен будет менее выраженным.

В то же время в регионах снижение цен более существенное из-за более низкого уровня доходов и жизни в целом. При этом цены на первичном рынке остаются на стабильном уровне.

«Цены на первичное жилье в марте не претерпели изменений, что связано с растущим спросом на новостройки. По нашим оценкам, более половины приобретаемого казахстанцами жилья приходится именно на этот сегмент. Еще один фактор, который удерживает цены на “первичку” от снижения, — отсутствие у многих строительных компаний запаса снижения цен. После нескольких этапов снижения цен за последние годы многие застройщики работают в условиях ограниченной рентабельности», — добавили аналитики.

В апреле аналитики не ожидают резких скачков цен на первичном рынке жилья, в то же время будет наблюдаться дальнейшее незначительное снижение цен на «вторичку», в пределах 0,6−0,8 процента.