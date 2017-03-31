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07:14 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцы стали есть меньше мяса

В 2016 году граждане РК сократили употребление мяса, рыбы, фруктов и овощей, увеличив потребление хлеба, молока и молочных продуктов, сообщает Ranking.kz.

Источник: Tengrinews

При этом жители страны стали есть и меньше сладкого.

По предварительным данным, в 2016 году среднестатистический казахстанец съел хлеба и хлебобулочных изделий на 1 процент больше, чем в предыдущем году.

Потребление молока и молочных продуктов за год выросло на 1,2, яиц — на 0,7, картофеля на 0,5 процента.

Довольно резко в прошлом году выросло использование масла и жиров в домохозяйствах РК — на 1,9 процента. В то же время в рационе жителей РК стало меньше других продуктов.

За год потребление мяса и мясных продуктов сократилось на 0,6, овощей (за исключением картофеля) — на 0,5 процента.

Цены в стране выросли настолько, что казахстанцам приходится отказываться от потребления фруктов (-4,5), рыбы и морепродуктов (-3,7 за год), а также сладкого (-3 процента).

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