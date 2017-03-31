«Милитаризированность» Русского острова мешает его развитию

По мнению АПК, в течение 10 лет остров Русский превратится в ведущий научно-образовательный, исследовательский и технологический кластер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно концепции, разработанной Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, реализация проектов будет вестись в два этапа: первый — с 2017 по 2022 годы, второй — с 2023 по 2027 годы, и принесет территории не менее 50 миллиардов рублей частных инвестиций.

Однако на сегодняшний день активно используется только около 30% площади острова, в основном — территория полуострова Саперный.

«На сегодняшний день самый острый вопрос, который мешает развивать территорию, интерес к которой проявляют многие российские и иностранные инвесторы — это то, что вся территория острова находится в запретной зоне военного объекта — Владивостокского лесничества Министерства обороны», — говорит замглавы Приморья Эдуард Портнов.

Как сообщает администрация Приморского края, концепция развития территории острова Русский будет синхронизирована с генеральным планом Владивостокской агломерации и мастер-планом по улучшению городской среды.

Михаил Грач.