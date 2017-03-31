«Милитаризированность» Русского острова мешает его развитию
В настоящее время только 30% территории Русского острова используется активно. Во многом, развитию территории препятствует его принадлежность к военному ведомству, пишет ИА «Дейта».
В настоящее время только 30% территории Русского острова используется активно. Во многом, развитию территории препятствует его принадлежность к военному ведомству, пишет ИА «Дейта».
По мнению АПК, в течение 10 лет остров Русский превратится в ведущий
Однако на сегодняшний день активно используется только около 30% площади острова, в основном — территория полуострова Саперный.
«На сегодняшний день самый острый вопрос, который мешает развивать территорию, интерес к которой проявляют многие российские и иностранные инвесторы — это то, что вся территория острова находится в запретной зоне военного объекта — Владивостокского лесничества Министерства обороны», — говорит замглавы Приморья Эдуард Портнов.
Как сообщает администрация Приморского края, концепция развития территории острова Русский будет синхронизирована с генеральным планом Владивостокской агломерации и
Михаил Грач.