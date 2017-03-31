Омскую турфирму вызвали в суд из-за рекламы с образом Родины-матери

Омскую турфирму вызвали в суд из-за использования в рекламе образа Родины-матери. Об этом сообщили в пресс-службе Омского УФАС России.

Дело было возбуждено вчера, 30 апреля по признакам нарушения пункта 2 части 3 (недостоверная реклама об продавце услуги), части 6 статьи 5 (использование в рекламе непристойных и оскорбительных образов) Федерального закона «О рекламе».

Специалисты выяснили, что рекламная конструкция в центре Омска со словами «…ВИЗЫ … Мы … успешно открываем визы … » сопровождалась образом женщины в жёлтых солнцезащитных очках и с загранпаспортом в руках, сходным с образом Родины-матери с плаката времён Великой Отечественной войны «Родина-мать зовет!».

«Рекламирование услуг коммерческой организации в сравнении с известным историческим образом может принижать значимость исторических событий и памятных лет, а также являться оскорбительным как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и по отношению к памяти участников боевых действий 1941−1945 годов», — сообщили в пресс-службе.

Дело будет рассматриваться в суде 19 апреля в 16.00.