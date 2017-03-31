Сегодня последний день, когда желающие могут купить медстраховку со скидкой

Учредители частных предприятий, арендаторы, обладатели патентов и безработные могут купить полис за 2028 леев. С завтрашнего дня медстраховка будет стоить 4056 леев.

Приобрести полис можно в отделениях Почты Молдовы и территориальных агентствах Национальной компании медицинского страхования.