Сегодня последний день, когда желающие могут купить медстраховку со скидкой
Сегодня последний день, когда желающие могут приобрести полис медицинского страхования со скидкой. Дешевле всего он обойдётся сельхозпроизводителям — 1014 леев.
Сегодня последний день, когда желающие могут приобрести полис медицинского страхования со скидкой. Дешевле всего он обойдётся сельхозпроизводителям — 1014 леев.
Учредители частных предприятий, арендаторы, обладатели патентов и безработные могут купить полис за 2028 леев. С завтрашнего дня медстраховка будет стоить 4056 леев.
Приобрести полис можно в отделениях Почты Молдовы и территориальных агентствах Национальной компании медицинского страхования.