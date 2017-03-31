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08:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омскую область запретили ввозить мясо свинины из-за вспышки африканской чумы

Региональный Минсельхоз обеспокоен ситуацией, так как очаг заражения распространился на восточную часть страны, новые случаи выявлены в Иркутской области.

Вспышка африканской чумы свиней заставила омские власти предпринять жесткие меры и закрыть границы региона для ввоза свинины извне. Об этом вчера объявил министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов. Регион производит достаточно собственной свинины, поэтому блокада не должна негативно отразиться на внутреннем рынке.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

 — Сегодня в личных подсобных хозяйствах содержится до 300 голов свиней, а по состоянию на 1 января 2017 года в ЛПХ имеется еще 123 тысяч животных. Необходимо предпринять профилактические меры для предотвращения возникновения случаев заражения чумой. Представителям ветеринарной службы и Россельхознадзора нужно быть бдительными и ежедневно отслеживать ситуацию.

Напомним, вспышка инфекции зафиксирована во многих регионах страны. Причем ухудшение эпизоотической ситуации началось именно в марте. По информации Департамента ветеринарии Минсельхоза России, пока зарегистрировано 9 очагов заражения скота на частных подворьях и фермах: три — в Краснодарском крае, два — в Саратовской области и по одному — в Республике Крым, Кабардино-Балкарской Республике, Самарской и Иркутской областях. При этом случаи чумы зафиксированы в Саратовской и Самарской областях. Во всех регионах, где выявлена АЧС, объявлен карантин.

Очагов распространения чумы в дикой природе значительно больше — их 27. И по статистике видно, что опасная инфекция начала распространение в южной зоне. Сейчас зафиксировано 16 очагов в Республике Крым, 9 — в Саратовской и по 1 случаю — в Ивановской и Московских областях. Также 3 очага возникновения АЧС обнаружены в Орловской и во Владимирской областях.

При этом у омских властей наибольшую тревогу вызывает выявление очага на территории Иркутской области. Случай заражения там был зафиксирован 24 марта 2017 года. Заболели животные, находившиеся в личном подсобном хозяйстве гражданина Берланюка, содержавшего 40 животных. Фермер утверждает, что купил свиней на колхозном рынке Иркутска, однако на его подворье найдены коробки с остатками блочного мяса неизвестного происхождения, а на упаковке нет никакой маркировки.

В итоге в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. На 5 километров от очага заражения изъяты и уничтожены все свиньи, всего пришлось забить и сжечь 1000 животных.

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