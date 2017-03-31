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10:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградский облсуд оставил в силе постановление об отмене маршруток

Волгоградский областной суд отклонил иск перевозчиков об отмене постановления мэрии, в соответствии с которым будет ликвидирована большая часть маршруток.

Источник: Аргументы и факты

Областной суд рассмотрел апелляцию перевозчиков ООО «Автокор» и ООО «Квартет Плюс» на решение суда первой инстанции и оставил последнее в силе.

Напомним, что постановление городской администрации № 610 предусматривает ликвидацию 87 маршрутов и двух троллейбусов. По словам маршрутчиков, они собираются подать иск в Кассационный суд в Казани, а также в Верховный суд в Москве. Однако юристы предполагают, что дальнейшие судебные разбирательства перевозчикам не помогут.

Отметим, что региональное УФАС предупреждало мэрию Волгограда о том, что закрытие 87 маршрутов нарушает Закон о защите конкуренции.

Напомним, что 324 миллиона рублей власти заплатят в 2017 году питерскому перевозчику и всего 32 миллиона рублей волгоградскому ВПАТП-7.

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