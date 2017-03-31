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08:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман выставит на приватизацию 3,5 тыс госпредприятий

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс. государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Мы имеем 3,5 тысяч государственных предприятий в стране. Это абсурд, потому что эти предприятия в большинстве своей есть или неэффективными, или становятся кормушками для коррупционеров. Моя позиция следующая: те (предприятия), не имеющие государственного значения и важности, должны быть публично проданы. Потому что они ни одной пользы не приносят украинским гражданам и украинской экономике. Их продажа предоставит возможность привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост», — сказал Гройсман во время визита в Житомир.

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