Гройсман выставит на приватизацию 3,5 тыс госпредприятий

«Мы имеем 3,5 тысяч государственных предприятий в стране. Это абсурд, потому что эти предприятия в большинстве своей есть или неэффективными, или становятся кормушками для коррупционеров. Моя позиция следующая: те (предприятия), не имеющие государственного значения и важности, должны быть публично проданы. Потому что они ни одной пользы не приносят украинским гражданам и украинской экономике. Их продажа предоставит возможность привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост», — сказал Гройсман во время визита в Житомир.