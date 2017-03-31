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08:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинское УФАС раскрыло сговор на аукционе управделами губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 31 марта, РИА ФедералПресс. Антимонопольная служба выявила картель трех компаний на аукционе по оказанию услуг по техобслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей Toyota и Lexus. Начальная цена аукциона, организованного управделами губернатора и правительства в конце 2015 года, составила пять млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Компании «Эра», СК «Магма» и «Тотачи-Сервис» при участии в торгах действовали по определенной схеме для заключения контракта «Тотачи-Сервис» с заказчиком по наиболее выгодной цене.

Фирмам нужно было вывести из торгов не участвовавших в сговоре официального дилера «Сейхо Моторс Сервис Ист» и специализирующегося на их ремонте «Уральский технический центр». Для этого «Эра» и СК «Магма» вслед за ценовым предложением «Тотачи-Сервис» предлагали еще меньшую цену. Вторые части заявок «Эра» и СК «Магма» не соответствовали требованиям, фирмы заранее знали, что будут отклонены заказчиком и лучшее ценовое предложение будет принадлежать «Тотачи-Сервис».

Стратегия компаний привела к желаемому результату, «Уральский технический центр» и «Сейхо Моторс Сервис Ист» отказались от участия в экономически невыгодных торгах. Ценовое предложение «Тотачи-Сервис» составило минус 29,5% от начальной цены контракта, а «Эра» и СК «Магма» спустя несколько секунд понизили цену на 58,5%. В итоге контракт был заключен с «Тотачи-Сервис».

Кроме того, «Эра» и СК «Магма» участвовали в торгах с одного IP-адреса, а в заявках был указан один и тот же контактный номер телефона. Основная деятельность этих фирм связана со строительством, а не ремонтом машин.

Из трех участников картеля только «Тотачи-Сервис» специализируется на техобслуживании и ремонте легковых автомобилей. Челябинское УФАС признало компании «Эра», СК «Магма» и «Тотачи-Сервис» нарушившими требования Закона о защите конкуренции. Участникам сговора грозит штраф от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов.

Должностным лицам, заключившим незаконное соглашение, грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс руб, либо дисквалификация на три года.

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