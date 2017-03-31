В УФАС поступила четвертая жалоба на аукцион по реконструкции дороги Чусовой — Калино — Верхнечусовские городки

Заявитель просит приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы и привести документацию в соответствие с законодательством.



Рассмотрение претензии общества назначено на 5 апреля 2017 года.



Ранее в УФАС поступили три жалобы на действия районного УКСа — две из них



подало челябинское ООО «Уралмостострой» и одну ООО «Дорожник» из Березовки. По мнению первого заявителя, в документации предъявляются излишние требования, а сроки выполнения работ являются неисполнимыми. Вторая компания жалуется на некорректное разъяснение, данное заказчиком по конкурсной документации. Вчера УФАС начало рассматривать эти жалобы, но решение было принято лишь по одной из них: претензии ООО «Дорожник» признаны необоснованными. Заседание по заявлениям «Уралмостострой» отложены до понедельника.