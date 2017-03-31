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08:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске воду из озера Смолино перекачают в Курочкино

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил региональному министерству экологии организовать работу по откачке воды из озера Смолино. Излишняя вода будет перекачана в обмелевшее озеро Курочкино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Соответствующее поручение было дано по итогам встречи с депутатом Госдумы Анатолием Литовченко. По словам парламентария, инициатива возникла по итогам встреч с жителями Ленинского района, которые просили решить проблему подтопления района в период обильных осадков.

«Уровень воды озера Смолино, которое находится в границах Ленинского района, на протяжении многих лет находится выше нормы. В период обильных осадков вода через ливневые канализации не проходит, так как водоем является затвором. Поэтому появилась инициатива, которая может одновременно решить две проблемы. Тем более Курочкино выполняет важную функцию, на берегу этого водоема находятся санатории, где оздоравливают южноуральских детей, также со всех сторон берега озера окружены садовыми товариществами и базами отдыха», — отметил он.

Борис Дубровский поручил минэкологии проанализировать возможность перекачки воды и просчитать стоимость работ.

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