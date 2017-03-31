В Челябинске воду из озера Смолино перекачают в Курочкино

Соответствующее поручение было дано по итогам встречи с депутатом Госдумы Анатолием Литовченко. По словам парламентария, инициатива возникла по итогам встреч с жителями Ленинского района, которые просили решить проблему подтопления района в период обильных осадков.

«Уровень воды озера Смолино, которое находится в границах Ленинского района, на протяжении многих лет находится выше нормы. В период обильных осадков вода через ливневые канализации не проходит, так как водоем является затвором. Поэтому появилась инициатива, которая может одновременно решить две проблемы. Тем более Курочкино выполняет важную функцию, на берегу этого водоема находятся санатории, где оздоравливают южноуральских детей, также со всех сторон берега озера окружены садовыми товариществами и базами отдыха», — отметил он.

Борис Дубровский поручил минэкологии проанализировать возможность перекачки воды и просчитать стоимость работ.