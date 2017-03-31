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08:17 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэр Уфы раскритиковал межбюджетные отношения

Начиная прямую линию с горожанами уфимский градоначальник Ирек Ялалов поблагодарил уфимцев за участие и внимание к работе администрации. Отметил текущие проблемы, подготовку к паводку и начал отвечать на вопросы.

Много из них касались благоустройства Уфы, ситуации со снегом и успешными результатами Уфы в федеральных рейтингах. Ирек Ялалов отвечая на них затронул одну из самых болезненных тем межбюджетных отношений.

— Бюджет Уфы 23,5 млрд рублей. Астаны — 93 млрд рублей. Суммы затрат несопоставимы. Огромный объем налогов и сборов, собираемых в Уфе поднимается на республиканский и федеральный уровни бюджетов. С тем, чтобы рассчитаться с заимствованиями, мы в этом году впервые приняли бездефицитный бюджет. Хотя это не самоцель, — начал мэр.

Далее, отвечая на один из вопросов, Ирек Ялалов привел пример административных штрафов, которые накладываются городскими службами.

— Все многомиллионные штрафы уходят в бюджет РБ, а их десятки тысяч. К нам эти деньги не возвращаются. Я общался мэрами других российских городов на эту тему. Взимать штрафы нам экономически не выгодно. У местной власти нет инструментов для регулирования. Федеральный закон № 131 о МСУ — это декларация о намерениях. В нем нет главы о финансовом обеспечении местного самоуправления. В этом контексте мы работаем в тех условиях которые есть. Поэтому оценки экспертов объективны, — отметил уфимский градоначальник.

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