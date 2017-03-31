В Уфе восстановили ХВС на соцобъектах после аварии на улице Злобина
УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе завершаются восстановительные работы по ликвидации коммунальной аварии на улице Злобина.
УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе завершаются восстановительные работы по ликвидации коммунальной аварии на улице Злобина.
В четверг вечером около дома № 38 прорвало водопровод. Повреждение произошло в ходе работ, производимых частной организацией, пояснили в мэрии. «Уфаводоканал» проводит ремонт. Жилые дома под отключение не попали. Холодное водоснабжение социальных объектов — двух детсадов, школы и больницы, уже восстановлено, сообщили в службе 112.