В Уфе восстановили ХВС на соцобъектах после аварии на улице Злобина

В четверг вечером около дома № 38 прорвало водопровод. Повреждение произошло в ходе работ, производимых частной организацией, пояснили в мэрии. «Уфаводоканал» проводит ремонт. Жилые дома под отключение не попали. Холодное водоснабжение социальных объектов — двух детсадов, школы и больницы, уже восстановлено, сообщили в службе 112.