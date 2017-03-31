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08:41 (мск), источник: Publika.md

SpaceX первой в истории повторно запустила ракету в космос

Специалисты смогли повторно отправить в космос первую ступень ракеты Falcon 9.

Источник: Publika.md

Стартовала она в четверг на мысе Канаверал с телекоммуникационным спутником SES-10, а затем успешно села на морскую платформу в Атлантическом океане. Как отмечает ТАСС, эта ступень уже побывала в космосе в апреле прошлого года. Тогда она вывела на орбиту космический корабль Dragon с грузом для экипажа МКС.

Таким образом компания SpaceX разработала и успешно применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления, пишет РГ.

Спуск осуществляется с помощью двигателей и парашютов. В качестве посадочной площадки используется специальная морская платформа.

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