SpaceX первой в истории повторно запустила ракету в космос

Стартовала она в четверг на мысе Канаверал с телекоммуникационным спутником SES-10, а затем успешно села на морскую платформу в Атлантическом океане. Как отмечает ТАСС, эта ступень уже побывала в космосе в апреле прошлого года. Тогда она вывела на орбиту космический корабль Dragon с грузом для экипажа МКС.

Таким образом компания SpaceX разработала и успешно применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления, пишет РГ.

Спуск осуществляется с помощью двигателей и парашютов. В качестве посадочной площадки используется специальная морская платформа.