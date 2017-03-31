Прокуратура накажет артемовский МУП, сливавший экскременты на сельскохозяйственные земли

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, предприятие с августа 2016 исполняет услуги по вывозу отходов из выгребных ям и хозяйственно- бытовых стоков в трех населенных пунктах. Однако прокурорская проверка показала, что МУП сливал отходы на сельскохозяйственные земли вблизи одного из обслуживаемых поселков. В связи с этим в декабре директору «Покровского ЖКХ» было внесено представление с требованием недопущения подобных нарушений.

Новое нарушение предприятие допустило в январе 2017 года. Как выяснила прокуратура, несмотря на заключенный договор приему (передаче) жидких бытовых отходов на очистные сооружения МУП не транспортировал откачанные отходы для дальнейшего обезвреживания на очистные сооружения.