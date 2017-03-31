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09:07 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратура накажет артемовский МУП, сливавший экскременты на сельскохозяйственные земли

АРТЕМОВСКИЙ, 31 марта, ИА УралПолит.Ru. В Артемовском прокуратура выявила нарушения в работе муниципального унитарного предприятия «Покровское ЖКХ», дважды допустившего нарушения при утилизации бытовых отходов.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, предприятие с августа 2016 исполняет услуги по вывозу отходов из выгребных ям и хозяйственно- бытовых стоков в трех населенных пунктах. Однако прокурорская проверка показала, что МУП сливал отходы на сельскохозяйственные земли вблизи одного из обслуживаемых поселков. В связи с этим в декабре директору «Покровского ЖКХ» было внесено представление с требованием недопущения подобных нарушений.

Новое нарушение предприятие допустило в январе 2017 года. Как выяснила прокуратура, несмотря на заключенный договор приему (передаче) жидких бытовых отходов на очистные сооружения МУП не транспортировал откачанные отходы для дальнейшего обезвреживания на очистные сооружения.

«Указанный факт послужил поводом для возбуждения прокурором в отношении директора унитарного предприятия административного дела по статье 8.2 КоАП РФ (“несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления”), а также обращения в суд с исковым заявлением о признании деятельности муниципального унитарного предприятия по размещению жидких бытовых отходов вне специально установленных мест незаконной и обязании данную деятельность прекратить. Суд исковые требования прокурора удовлетворил», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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