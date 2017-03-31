Доходы бюджета Свердловской области за два месяца выросли на 1,5 миллиарда рублей

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Как уточнила заместитель министра финансов Свердловской области Людмила Пономарева, только поступления по НДФЛ составили в январе-феврале 11,8 млрд руб. и выросли на 500 млн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Более 75% поступлений НДФЛ в региональную казну приходятся на отрасли обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимостью, государственного управления, транспорта и связи, образования и здравоохранения. Увеличение перечислений от НДФЛ наблюдается по предприятиям в таких сферах как управление недвижимым имуществом, разработка программного обеспечения, здравоохранение, лесное хозяйство, страхование, торговля.

Отметим, в Свердловской области по поручению губернатора разработана и действует «дорожная карта» по повышению доходного потенциала региона. Реализация ее мероприятий обеспечила в 2016 году поступления в консолидированный бюджет области в размере 11 млрд руб. Одно из направлений межведомственной работы органов власти и налоговых органов в части повышения поступления НДФЛ — адресная работа с руководителями и собственниками предприятий. Благодаря этому в областной и местные бюджеты за 2016 год от пяти тыс. работодателей поступило 2,3 млрд руб. НДФЛ: либо за счет увеличения заработной платы, либо за счет погашения задолженности по налогу.

Как отмечают эксперты, рост поступления НДФЛ связан как с повышением сознательности и ответственности налогоплательщиков, так и с ростом доходов жителей региона. Так, по данным ФНС России по Свердловской области, по результатам декларационной компании, доходы жителей региона в среднем за год выросли на 5%.