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10:06 (мск), источник: Крым Press

Асфальтобетонный завод в Севастополе начал работу

Государственный асфальтобетонный завод в Севастополе появился «в ответ» на действия коммерческих предприятий, которые, по словам чиновником, завышали цены на асфальтовую смесь.

Проблема остро встала ещё в прошлом году, когда правительство города в очередной раз озаботилось ремонтами дорог региона. Предложения варьировались от 5,5 до 7,5 тысяч рублей за 1 кубометр асфальта. При том, что рыночная цена — порядка 4,5 тысяч рублей.

— Чтобы не зависеть от коммерческих производителей, было принято решение построить в городе государственный асфальтобетонный завод. Его запуск в эксплуатацию позволит сократить затраты на ремонт дорог, — цитирует пресс-служба правительства врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

Предполагается, что завод сможет полностью оправдать в 2017 году потребность в материале ГБУ «Севавтодор».

— В этом году мы начинаем строительство двух крупных объектов: участка федеральной трассы «Таврида» и дороги в Камышовой бухте. Чтобы выполнить все намеченное наши производственные мощности должны соответствовать запланированному объему работ. Производительность асфальтобетонного завода — 120 тонн в час. Это позволит не только покрыть нужды «Севавтодора», но и обеспечивать другие госпредприятия, которым необходим асфальт, как например, «Водоканал», а также продавать его коммерческим подрядчикам, — резюмирует Дмитрий Овсянников.

Продукцию асфальтобетонного завода планируют использовать и в работе по ликвидации оползня на участке трассы «Севастополь-Симферополь».

— Завод оснащен бункером-накопителем на 100 тонн готовой продукции и битумным хранилищем на 150 тонн. Это позволит заранее готовить асфальтовую смесь и избегать простоя грузовиков в ожидании погрузки. А запас битума даст возможность работать автономно в течении 5−7 дней, в зависимости от количества выпускаемой продукции, что не остановит производство асфальтобетона в дни штормов, когда останавливаются поставки с материковой части России. Управление заводом полностью компьютеризовано — он работает в автоматическом режиме, выпуская асфальтобетон согласно установленным рецептам производства, что исключает ошибку оператора при ручном управлении процессом, — отмечают в правительстве Севастополя.

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