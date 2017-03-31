Асфальтобетонный завод в Севастополе начал работу

Проблема остро встала ещё в прошлом году, когда правительство города в очередной раз озаботилось ремонтами дорог региона. Предложения варьировались от 5,5 до 7,5 тысяч рублей за 1 кубометр асфальта. При том, что рыночная цена — порядка 4,5 тысяч рублей.

— Чтобы не зависеть от коммерческих производителей, было принято решение построить в городе государственный асфальтобетонный завод. Его запуск в эксплуатацию позволит сократить затраты на ремонт дорог, — цитирует пресс-служба правительства врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

Предполагается, что завод сможет полностью оправдать в 2017 году потребность в материале ГБУ «Севавтодор».

— В этом году мы начинаем строительство двух крупных объектов: участка федеральной трассы «Таврида» и дороги в Камышовой бухте. Чтобы выполнить все намеченное наши производственные мощности должны соответствовать запланированному объему работ. Производительность асфальтобетонного завода — 120 тонн в час. Это позволит не только покрыть нужды «Севавтодора», но и обеспечивать другие госпредприятия, которым необходим асфальт, как например, «Водоканал», а также продавать его коммерческим подрядчикам, — резюмирует Дмитрий Овсянников.

Продукцию асфальтобетонного завода планируют использовать и в работе по ликвидации оползня на участке трассы «Севастополь-Симферополь».