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08:42 (мск), источник: Publika.md

На 1,6 млн леев оштрафовали компанию за отказ от проверки Совета по конкуренции

На миллион 600 тысяч леев оштрафовали столичное предприятие за отказ провести 23 марта проверку, назначенную Советом по конкуренции.

Источник: Publika.md

Руководство компании сослалось на то, что бухгалтер занят составлением годового финансового отчёта и попросило инспекторов прийти позже, 30 марта.

Несмотря на повторное предупреждение подчиниться распоряжению, администрация предприятия вновь отказалась. Позднее Совет по конкуренции установил, что отказ был умышленным.

Инспекторы установили нарушение законодательства и выписали фирме штраф в размере годового оборота компании.

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