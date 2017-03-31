На 1,6 млн леев оштрафовали компанию за отказ от проверки Совета по конкуренции

Руководство компании сослалось на то, что бухгалтер занят составлением годового финансового отчёта и попросило инспекторов прийти позже, 30 марта.

Несмотря на повторное предупреждение подчиниться распоряжению, администрация предприятия вновь отказалась. Позднее Совет по конкуренции установил, что отказ был умышленным.

Инспекторы установили нарушение законодательства и выписали фирме штраф в размере годового оборота компании.