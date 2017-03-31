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09:30 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области пенсионерам-садоводам сохранят льготы на проезд

В Челябинской области льготы на проезд пенсионерам садоводам и огородникам сохранят в полном объеме. Соответствующие поправки депутаты внесли в областной закон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Источник: РИА "Новости"

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения устанавливаются межмуниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок, как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам.

Ранее пенсионерам-садоводам предоставлялись меры социальной поддержки по оплате проезда в виде 50% скидки от стоимости проезда только по межмуниципальным садовым сезонным маршрутам по регулируемым тарифам. Теперь меры социальной поддержки будут предоставляться и на проезд по межмуниципальным садовым сезонным маршрутам по нерегулируемым тарифам.

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