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09:32 (мск), источник: Om1.ru

Из компании «Стройбетон» увольняются сотрудники

Глава группы предприятий Олег Золотов подтвердил эту информацию.

В пабликах распространили информацию о сокращении двух тысяч сотрудников в компании «Стройбетон». В свою очередь, председатель совета директоров ГК «Стройбетон» Олег Золотов не стал отрицать порталу Om1.ru, что работники увольняются. Но таковых меньше, чем пишут в соцсетях.

Олег Золотов, председатель совета директоров ГК «Стройбетон»:

— Это не сокращения, люди уходят сами. За год у нас ушло 700−800 человек, но никак не две тысячи. Раньше в группе компаний работало 3,2 тысячи человек, сейчас остались где-то 2,5 тысячи.

Также топ-менеджер группы предприятий назвал причину массовых увольнений — кризис на строительном рынке, который «вернулся» в 2008 году.

Олег Золотов:

— Все это мы проходили в 2008 году. У нас стоят построенные дома, они не продаются. Значит, нет денег на новое строительство. Соответственно снижаются зарплаты. Если раньше рабочие получали по 35 тысяч рублей в месяц, то сейчас только по 20 тысяч рублей. Многие у нас оставляют трудовые книжки, пишут заявление на отпуск без содержания и едут колымить на Север или на строительство коттеджей.

По словам руководителя компании, ничего страшного в этом «перманентном массовом исходе» нет. Рабочие еще могут вернуться, когда ситуация нормализуется.

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